Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 11 janvier 2020

Alors que Mino Raiola n’aurait pas donné suite à la proposition de prolongation du Milan AC pour Gianluigi Donnarumma, les Lombards pourraient le vendre au terme de la saison.

Après le PSG, au tour du Real Madrid de s’intéresser à Gianluigi Donnarumma. Zinedine Zidane aurait coché le nom du portier du Milan AC en vue du prochain mercato estival. Mais le plan des Lombards serait assez simple : acter la prolongation du jeune international italien (20 ans). Une priorité aux yeux de Paolo Maldini et Zvonimir Boban respectivement, directeur technique et directeur du football milanais. Et Mino Raiola pourrait faire les affaires du Real Madrid.

Raiola aurait refusé l’offre du Milan AC, Donnarumma vendu cet été ?