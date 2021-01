Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision fracassante prise par Pérez ?

Publié le 17 janvier 2021 à 7h30 par A.C.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, a pris une décision très importante concernant le mercato hivernal.

Fini les dépenses inconsidérées. Le Real Madrid a adopté une autre tactique sur le marché des transferts. Après avoir déboursé plus de 270M€ lors de l’été 2019 pour Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ou encore Ferland Mendy, les Merengue ont décidé de serrer la ceinture. L’été dernier, le club madrilène n’a fait aucune dépense. Mieux, il s’est séparé de plusieurs joueurs comme Achraf Hakimi et Sergio Reguilon, a libéré James Rodriguez et a prêté Gareth Bale à Tottenham. Selon certains médias en Espagne, tout cela ne serait qu’une stratégie de Florentino Pérez pour mettre toutes les chances de son côté pour Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain.

« Pour le moment, personne ne quittera le Real Madrid »