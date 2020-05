Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une concurrence colossale pour Zidane avec Alaba ?

Publié le 15 mai 2020 à 14h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane songe sérieusement à recruter David Alaba cet été. Le coach du Real Madrid devrait batailler avec le FC Barcelone, la Juventus et l'Inter pour le latéral gauche du Bayern.

Zinedine Zidane serait soumis à une lourde concurrence pour David Alaba. Comme Le 10 Sport vous l'a annoncé en exclusivité, le Real Madrid est plus que jamais sur les traces du défenseur du Bayern. Selon nos informations du 24 avril, Zinedine Zidane a lui-même réclamé à ses dirigeants le recrutement de David Alaba. De son côté, le latéral gauche de 27 ans est ouvert à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Malgré tout, recruter David Alaba cet été ne devrait pas être chose aisée.

Un bras de fer entre Zidane et Abidal pour David Alaba ?