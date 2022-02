Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti face à un énorme obstacle pour ce retour ?

28 février 2022

Takefusa Kubo et le Real Madrid aimeraient se retrouver la saison prochaine. Toutefois, leurs plans pourraient capoter à cause du statut d'extracommunautaire du jeune talent japonais (20 ans)

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Takefusa Kubo n’a encore jamais joué avec les Merengue . Alors que l’international japonais aimerait obtenir du temps de jeu lors de la prochaine saison, la Casa Blanca serait prête à lui offrir cette chance. Cependant, cela pourrait devenir impossible pour le Real Madrid si aucune place de joueur extracommunautaire n’est disponible.

Takefusa Kubo handicapé par son statut de joueur non-européen ?

Afin de pouvoir enregistrer Takefusa Kubo dans l’effectif, le Real Madrid serait contraint de libérer une place extracommunautaire dans son effectif. Selon AS, les trois places dont dispose la Casa Blanca sont occupées par Éder Militão, Vinicius Jr et Rodrygo. Pour un joueur sud-américain, obtenir la nationalité espagnole requiert de vivre en Espagne durant 2 années. Alors que les trois remplissent cette condition, les processus auraient déjà été ouverts. Cependant la pandémie aurait tout retardé. Arrivé dans la capitale en 2018, Vinicius Jr est celui qui devrait être naturalisé le plus rapidement… Reste à savoir si cela sera suffisamment tôt pour pouvoir enregistrer Takefusa Kubo la saison prochaine.