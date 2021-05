Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier stop pour l’énorme opération de Pérez ?

Publié le 19 mai 2021 à 1h30 par A.C.

Florentino Pérez est passé à l’action pour tenter d’attirer Lautaro Martinez au Real Madrid.

L’attaque du Real Madrid pourrait avoir fière allure la saison prochaine. Aux côtés de Karim Benzema, on pourrait en effet retrouver Kylian Mbappé, véritable obsession de Florentino Pérez, ainsi que Lautaro Martinez. Annoncé tout proche du FC Barcelone l’été dernier, l’attaquant de 23 ans serait désormais dans le viseur du Real Madrid, qui aurait déjà présenté une offre à l’Inter. La presse italienne assure en effet que les Merengue auraient offert 60M€ plus le restant du transfert d’Achraf Hakimi, pour l’international argentin.

L’Inter n’a toujours pas répondu pour Lautaro Martinez