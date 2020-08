Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau prétendant pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 15 août 2020 à 1h30 par La rédaction

Pourtant un temps considéré comme l’un des protégés de Zinedine Zidane, Lucas Vazquez serait désormais sur le départ du côté du Real Madrid, alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu’en 2021. Et un nouveau prétendant pourrait bien se manifester…

Lucas Vazquez restera-t-il au Real Madrid cet été ? Très apprécié par Zinedine Zidane, qui l’a régulièrement utilisé en tant que supersub à ses débuts sur le banc des Merengue, l’international espagnol pourrait bien quitter le club, alors que son contrat expire en 2021 et qu’il n’a toujours pas prolongé son bail. Et si les sirènes venues de la Premier League pourraient se faire de plus en plus insistantes, un nouveau prétendant se serait manifesté…

Naples dans la course ?