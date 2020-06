Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau danger pour Zidane avec ce crack français ?

Publié le 10 juin 2020 à 22h30 par D.M.

Le Real Madrid aurait ciblé Dayot Upamecano afin de préparer la succession de Sergio Ramos. Mais le club espagnol devra se montrer convaincant alors que le Milan AC se serait également positionné.

Agé de 34 ans, Sergio Ramos s'approche doucement de la retraite. Le Real Madrid aurait d’ores et déjà commencé à se pencher sur la question de sa succession et aurait dans cette optique ciblé Dayot Upamecano. Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2021, le défenseur français aurait convaincu Zinédine Zidane. Le Real Madrid pourrait donc tenter de s’attacher les services d’Upamecano lors du prochain mercato, d’autant plus que le club allemand est prêt à le vendre : « Nous avons un accord très clair avec lui et son agent sur le fait qu'il ne sera pas autorisé à partir gratuitement (…) Il y a deux options pour lui : soit il signe une prolongation de contrat, soit il part » a déclaré le directeur général du RB Leipzig Oliver Mintzlaff dans un entretien à Bild .

Le Real Madrid devra se méfier du Milan AC