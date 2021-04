Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane poussé vers la sortie cet été ?

Publié le 16 avril 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il ne joue que très peu au Real Madrid, Alvaro Odriozola devrait être poussé vers la sorte au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Arrivé au Real Madrid en 2018 en provenance de la Real Sociedad, club avec lequel il se montrait très performant, Alvaro Odriozola n’a jamais réussi à confirmer les promesses qui étaient placées en lui. Ce faisant, il a été prêté la saison dernière au Bayern Munich pendant six mois, avant de revenir chez les Merengue l’été dernier. Et le moins que l’on puisse dire est que rien ne s’est arrangé pour le joueur de 25 ans tant il n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane. Un fait illustre ce manque de confiance du Français à son égard : face à Liverpool ce mercredi, en l’absence de Dani Carvajal et de Lucas Vazquez, le technicien du Real Madrid a choisi de titulariser le milieu Federico Valverde sur le flanc droit de sa défense au lieu d’Alvaro Odriozola.

Zinedine Zidane ne compte absolument sur Alvaro Odriozola