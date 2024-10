Mercato - Real Madrid : Un gros transfert pour plomber Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’attaque du Real Madrid a été considérablement renforcée par l’arrivée de Kylian Mbappé. Mais cela n’empêche clairement pas les dirigeants du club espagnol de continuer à rechercher de jeunes talents offensifs sur le marché. Et à ce propos, les Merengue suivraient de près l’avant-centre d’Aston Villa Jhon Duran.

Le Real Madrid dispose d’une qualité d’effectif incroyable. Déjà doté d’une force offensive conséquente la saison dernière, le club madrilène a fini par réussir à signer Kylian Mbappé, qui n’a pas poursuivi l’aventure avec le PSG. Numéro 9 dans le dos, le Bondynois réalise de très bons débuts dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé se développe en pointe

Avec sept buts en dix matchs disputés, Kylian Mbappé connaît encore une période d’adaptation, mais se montre d’ores et déjà performant. Clairement, avec le Français, la pointe de l’attaque madrilène est sécurisée pour les cinq prochaines années. Mais cela n’empêche pas les recruteurs du Real Madrid de préparer l’avenir, et de s’intéresser à des profils plus jeunes au poste d’avant-centre.

Le Real Madrid pourrait recruter Jhon Duran

A en croire les dernières indiscrétions de Football Insider, le Real Madrid apprécie énormément le profil de l’attaquant colombien Jhon Duran. Auteur d’un très beau début de saison avec Aston Villa, le Colombien de 20 ans est dans le radar du club espagnol, qui va continuer de suivre sa situation avec grande attention. De quoi envisager une concurrence avec Kylian Mbappé à l’avenir ?