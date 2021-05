Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand danger pour Pérez dans la succession de Varane ?

Publié le 18 mai 2021 à 7h30 par D.M.

Le Real Madrid pourrait perdre Sergio Ramos, mais aussi Raphaël Varane cet été. Pour remplacer le défenseur français, le club espagnol penserait à Jules Koundé (FC Séville), courtisé aussi par Manchester United.

Le Real Madrid pourrait perdre gros lors du prochain mercato estival. Et pour cause, les deux joueurs qui composent habituellement la charnière, Sergio Ramos et Raphaël Varane, pourraient quitter la capitale espagnole dans les prochaines semaines. Agé de 35 ans, Sergio Ramos voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants. Quant à Varane, il souhaiterait changer d’air et relever un nouveau défi, dix ans après son arrivée au Real Madrid. Florentino Pérez aurait commencé à se pencher sur la suite et est tout proche d’enregistrer le retour de David Alaba.

Solskjaer prêt à s'attaquer à Koundé ?