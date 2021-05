Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le futur club de Raphaël Varane déjà connu ?

Publié le 16 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors qu’il ne semble pas enclin à prolonger son contrat au Real Madrid, Manchester United préparerait une jolie offre de transfert pour Raphaël Varane.

Engagé jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, club dans lequel il évolue depuis l’été 2011, Raphaël Varane pourrait prendre la décision de s’en aller ailleurs afin de se lancer un nouveau challenge cet été comme As l’a révélé ces dernières semaines. Une information que Fabrizio Romano a indirectement confirmé en expliquant sur le plateau du Here We Go Podcast qu’il n’y avait toujours pas d’accord pour une prolongation. « Le contrat de Raphaël Varane est un gros problème, pour le moment il n'y a pas d'accord pour le prolonger ». Et alors que le PSG serait dans le coup pour s’attacher ses services, le champion du monde pourrait laisser un vide dans la charnière centrale de la défense du Real Madrid en rejoignant Manchester United.

Manchester United prêt à offrir 46M€ pour Varane