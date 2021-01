Mercato - Real Madrid : Un dossier colossal bouclé par Zidane ? La réponse !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors que la presse espagnole annonce que le Real Madrid a déjà obtenu l'accord de David Alaba pour la saison prochaine, l'Autrichien serait encore loin du club merengue.

En fin de contrat au Bayern Munich, David Alaba ne prolongera pas son bail avec le club bavarois. Par conséquent, l'international autrichien est libre de s'engager avec le club qu'il souhaite en vue de la saison prochaine. Et selon les informations de Marca , c'est le Real Madrid qui aurait remporté la mise. David Alaba aurait accepté de rejoindre le club merengue où il aurait signé un contrat de quatre ans avec à la clé un salaire annuel estimé à 10M€. Autrement dit, ce serait un énorme coup pour Zinedine Zidane.

Toutefois, Christian Falk vient jeter un froid dans ce dossier. Le journaliste de Bild dément ainsi l'information de Marca , mais assure toutefois que le Real Madrid est intéressé. Aucun accord entre les deux parties pour l'instant. Pour le moment, les discussions sont en cours et David Alaba n'a rien signé, ce qui ne signifie pas qu'il ne rejoindra pas le club merengue à l'issue de la saison bien évidemment.

Not true @marca True: @realmadrid is interested. an offer or specific negotiations are still pending pic.twitter.com/VvoESx8lld