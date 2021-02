Mercato - Real Madrid : Un énorme bras de fer attendrait Zidane pour Camavinga !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors qu'il fait le bonheur du Stade Rennais, Eduardo Camavinga serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Egalement tombé sous le charme de l'international français, le Bayern Munich serait prêt à en découdre sur ce dossier, bien qu'il n'aurait pas encore bougé ses pions.

Depuis de longs mois, Eduardo Camavinga serait dans le collimateur de Zinedine Zidane. Pour étoffer son milieu de terrain, le coach du Real Madrid voudrait à tout prix s'offrir la pépite du Stade Rennais. S'il n'est pas encore parvenu à trouver la solution pour faire plier le club breton, Zinedine Zidane n'aurait pas abandonné pour autant et devrait retenter sa chance lors de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, la bataille pour Eduardo Camavinga devrait être rude car le Bayern serait toujours dans la course.

D'après les informations de Sport1 , divulguées par le journaliste Florian Plettenberg sur son compte Twitter , le Bayern n'aurait pas tiré un trait sur Eduardo Camavinga, bien au contraire. En effet, le club bavarois serait toujours intéressé par le milieu de terrain de 18 ans. Mais heureusement pour le Real Madrid de Zinedine Zidane, Hans-Dieter Flick n'aurait pas encore lancé les grandes manoeuvres pour s'offrir Eduardo Camavinga. Comme rapporté par le journaliste allemand, le Bayern n'a pas encore initié des contacts intensifs ou planifié des négociations concrètes. A suivre...

Update #Camavinga: Bayern are still interested in him. Concrete negotiations are not planned right now. There is no intensive contact at the moment. @SPORT1 #FCBayern