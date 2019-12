Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duo Neymar-Rodrygo au Real Madrid ? La réponse !

Publié le 26 décembre 2019 à 10h00 par L.B.

Le président de Santos, José Carlos Peres, rêve de voir Neymar, l’attaquant du PSG, et Rodrygo, la pépite du Real Madrid (deux anciens pensionnaires du club brésilien) réunis sous le même maillot.

C'est un secret de polichinelle : l’avenir de Neymar demeure incertain au PSG. Dans le même temps, depuis de longs mois, Florentino Pérez, le président du Real Madrid rêverait de recruter l’ancien joueur du FC Barcelone. Avec l’éclosion du jeune attaquant Rodrygo (18 ans), recruté par les Merengue à Santos en juillet dernier en échange de 45M€, l’idée d’une association de la doublette brésilienne sous le maillot du Real Madrid séduit plusieurs observateurs du ballon rond. A commencer par le président de Santos.

« Je ne doute pas que Neymar réussirait à jouer avec Rodrygo au Real »