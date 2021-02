Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ se confirme pour ce joueur de Zidane !

Publié le 23 février 2021 à 1h30 par D.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lucas Vazquez aurait refusé une offre de prolongation et envisagerait de quitter le Real Madrid. Le joueur aurait des touches en Angleterre et en Italie.

Sergio Ramos et Luka Modric ne sont pas les seuls joueurs du Real Madrid à voir leur contrat prendre fin en juin prochain. Formé à la Casa Blanca , Lucas Vazquez n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants et pourrait quitter l’Espagne à l’intersaison. Marca annonce ce lundi que le latéral gauche, qui profite de la blessure de Dani Carvajal pour obtenir du temps de jeu, aurait refusé une offre de prolongation. Vazquez voudrait obtenir un salaire plus élevé, mais les dirigeants n’ont pas accédé à sa requête.

Quatre clubs européens sur Vazquez