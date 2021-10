Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ colossal est déjà planifié pour cet hiver !

Publié le 30 octobre 2021 à 22h00 par D.M.

Le Real Madrid voudrait se séparer de Gareth Bale lors du prochain mercato hivernal afin de récolter des liquidités.

Au Real Madrid, plusieurs cadres pourraient franchir la porte de sortie dans les prochains mois. Présents au sein du club espagnol depuis de nombreuses années, Marcelo et Gareth Bale voient leur contrat expirer à la fin de la saison et ne devraient pas signer de nouveau bail. Désireux de récolter des liquidités, notamment dans le dossier Bale, Florentino Perez aurait l’intention de se montrer actif en janvier prochain selon la presse espagnole.

Le départ de Bale espéré