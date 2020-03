Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane veut concurrence le Barça pour ce défenseur français !

Publié le 24 mars 2020 à 13h30 par La rédaction

Le FC Barcelone est très intéressé par le profil de Dayot Upamecano, mais il semble que les Catalans ne soient pas seuls sur le dossier du joueur de Leipzig.

Arrivé il y a trois ans à Leipzig, Dayot Upamecano s’est imposé petit à petit en défense centrale. Aujourd’hui, il est un cadre de l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann et ses performances ont attiré le FC Barcelone. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2021, et si son club veut récupérer un peu d’argent, il faudra le vendre lors du prochain mercato ou prolonger son contrat. Le prix du jeune Français pourrait tout de même augmenter, car le club catalan ne serait pas le seul sur ce dossier.

Le Real Madrid lui aussi sur les rang ?