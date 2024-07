Mercato - Real Madrid : Un crack refuse de rejoindre Mbappé !

La rédaction

Si Kylian Mbappé est la recrue star de l’été au Real Madrid, les Merengue semblent également très préoccupés par leur arrière-garde. Trois noms ont été évoqués ces dernières semaines dans ce secteur de l’équipe de Carlo Ancelotti : Alphonso Davies, Leny Yoro et Mario Gila. Mais pour le dernier cité, l’opération semble déjà être un échec. Le défenseur central a annoncé son envie de poursuivre à la Lazio.

Bien que le Real Madrid ne compte pas rester les bras croisés durant ce mercato estival, le club de Florentino Pérez ne parviendra pas à attirer toutes les cibles qu’il piste. En défense centrale, le profil de Mario Gila revenait avec insistance ces derniers jours. Si le joueur de la Lazio a bien confirmé l’intérêt de la Maison Blanche à son égard, il a également expliqué qu’il comptait poursuivre son aventure au sein du club italien.

« Je ne bougerai pas d’ici »

Dans un entretien accordé à Il Messaggero, Mario Gila a largement clarifié son avenir. S’il confirme l’intérêt du Real Madrid, mais également une option du club merengue pour le rapatrier plus facilement, le joueur de 23 ans affirme son envie de continuer avec la Lazio : « Si je veux être une nouvelle référence pour la Lazio ? Absolument oui, je ne bougerai pas d'ici, même si Madrid a une option et que des propositions sont arrivées. Le club croit en moi et je crois en la Lazio. »

Gila, produit du Castilla

Formé au Real Madrid, Mario Gila avait choisi de quitter l’équipe réserve merengue pour rejoindre la Lazio en 2022. Le défenseur central espagnol connaît pour le moment une belle courbe de progression au sein du club italien. S’il n’avait disputé que 4 matchs de Serie A lors de sa première saison, il a pu prendre part à 21 rencontres de championnat lors du dernier excercice. C’est peut-être un total encore plus élevé qui l’attend au cours des prochains mois.