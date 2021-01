Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre à prévoir pour ce protégé de Zidane ?

Publié le 23 janvier 2021 à 19h00 par H.G.

Alors qu’il s’est installé en tant que titulaire sur le flanc gauche de la défense madrilène cette saison, Ferland Mendy ne ferait pas l’unanimité au sein du Real Madrid.

Arrivé il y a un an et demi en provenance de l’Olympique Lyonnais, Ferland Mendy n’a pas mis longtemps à s’imposer sur le flanc gauche de la défense du Real Madrid. Cela s’est fait au détriment de Marcelo, grand artisan des succès des Merengue ces dernières saisons qui est désormais annoncé sur le départ du club de la capitale espagnole l’été prochain, à un an de la fin de son contrat. Seulement voilà, la Brésilien pourrait ne pas être le seul homme menacé au Real Madrid à en croire les dernières informations venues d’Espagne…

Des doutes en interne autour de Ferland Mendy ?