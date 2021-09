Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de bluff pour Gareth Bale à Madrid ?

Publié le 10 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que l’idée de prolonger le contrat de Gareth Bale traverserait l’esprit de certains dirigeants du Real Madrid, le président Florentino Pérez ne compterait pas revenir sur sa position.

Avec le départ de Zinedine Zidane, l’avenir de Gareth Bale serait susceptible d’être relancé au Real Madrid. Nommé en juin dernier afin de combler le vide laissé par le départ de Zidane, Carlo Ancelotti a repris les commandes de l’effectif du Real Madrid et y a donc retrouvé Bale dont le contrat expirera en juin prochain. Et bien que certains membres de la direction du Real Madrid songeraient à prolonger l’engagement du Gallois ne serait-ce que pour pouvoir le vendre, cette éventualité ne devrait pas se réaliser.

Le Real Madrid divisé pour Gareth Bale ?