Mercato - Real Madrid : Un attaquant d’Ancelotti annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 27 octobre 2021 à 17h00 par B.C.

Recruté en 2019 par le Real Madrid, Rodrygo souhaite s’imposer chez les Merengue, de quoi écarter l’hypothèse d’un éventuel départ pour le Brésilien.

En 2019, le Real Madrid n’a pas hésité à débourser 45M€ pour s’attacher les services de Rodrygo, évoluant jusqu’alors à Santos. L’attaquant de 20 ans était également pisté par le FC Barcelone comme l’a récemment révélé André Cury, ancien recruteur du club culé au Brésil, mais c’est bien chez les Merengue que le joueur tente de s’imposer. Rodrygo apparaît régulièrement avec l’équipe première bien qu’il n’apparaisse pas encore comme un titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti. À l’occasion du Clasico face au FC Barcelone, l’international brésilien a atteint la barre des 50 matches en Liga avec le maillot merengue, de quoi ravir le principal intéressé qui ne perd pas de vue son objectif.

Rodrigo veut s’imposer au Real Madrid