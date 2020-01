Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola aurait identifié le prochain club de Pogba !

Publié le 3 janvier 2020 à 9h00 par A.D.

Le Real Madrid et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Paul Pogba. Mino Raiola serait en train d’envoyer le milieu de terrain de Manchester United vers Turin.

Mino Raiola aurait tranché entre le Real Madrid et la Juventus. Depuis de longs mois, La Maison-Blanche et La Vieille Dame seraient en concurrence pour le recrutement de Paul Pogba. Lors du dernier mercato estival, ni Zinedine Zidane, ni Maurizio Sarri ne sont parvenus à arracher La Pioche à Manchester United. Malgré tout, les techniciens respectifs du Real Madrid et de la Juventus seraient toujours à l’affût. Et Mino Raiola aurait déjà choisi la prochaine destination de Paul Pogba.

« Il devrait aller dans un club comme la Juventus »