Mercato - PSG : Ce joueur de l'équipe de France qui pourrait bouleverser le dossier Cavani !

Publié le 3 janvier 2020 à 7h15 par B.C.

Alors qu'Edinson Cavani est dans le viseur de l'Atlético de Madrid, le club de Diego Simeone serait dans l'incapacité de passer à l'action à cause de Thomas Lemar. Explications.

À six mois de la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani risque d'animer le mercato hivernal du club de la capitale. Ces derniers jours, la presse étrangère a annoncé un accord entre l'Atlético de Madrid et le Matador , qui serait la priorité de Diego Simeone pour renforcer le secteur offensif du PSG. Mais ce dossier serait loin d'être bouclé puisque Leonardo souhaiterait récupérer une indemnité de transfert pour l'international uruguayen, ce qui compliquerait considérablement les affaires de l'Atlético.

Lemar, la clé du dossier Cavani ?