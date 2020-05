Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Pochettino s’imaginait sur le banc du Real Madrid

Publié le 24 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Aujourd’hui à la recherche d’un nouveau club, Mauricio Pohcettino a fait une confidence sur son désir de rejoindre le Real Madrid.

Considéré ces dernières saisons comme l’un des meilleurs entraîneurs, Mauricio Pochettino a finalement payé son mauvais début de saison avec Tottenham. L’Argentin a été remercié par les Spurs il y a quelques mois, se retrouvant ainsi libre. Vivement courtisé, l’ancien joueur du PSG ne devrait pas avoir de mal à retrouver un club. Et pourquoi pas le Real Madrid ? Alors que Zinedine Zidane est toujours en danger chez les Merengue, le profil du technicien argentin a toujours été apprécié par Florentino Pérez. Et ce poste d’entraîneur du Real Madrid fait d’ailleurs rêver Pochettino depuis un certain temps.

Pochettino se voyait au Real Madrid…