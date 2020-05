Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva pourrait bien retrouver une vieille connaissance !

Publié le 24 mai 2020 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thiago Silva ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et Carlo Ancelotti tenterait de profiter de la situation.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo a changé de stratégie avec Thiago Silva. Et pour cause, la crise du Covid-19 change clairement la donne sur le marché des transferts. Le directeur sportif du club de la capitale, conscient qu'il ne pourra pas dépenser autant qu'il avait prévu, préfère se concentrer sur des postes à renforcer de façon plus urgente, comme les latéraux ou le milieu de terrain. Par conséquent, Leonardo pourrait Thiago Silva en lui proposant un nouveau bail d'une saison. Toutefois, en interne, O Monstro se serait attiré les foudres de sa direction suite à son refus de baisser son salaire pendant la crise sanitaire.

Everton dans le coup pour Thiago Silva