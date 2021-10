Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour le transfert de ce talent de Ligue 1, Florentino Pérez est fixé !

Publié le 16 octobre 2021 à 5h30 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni devrait coûter jusqu’à 60M€ au club merengue. Ce serait en effet les demandes de l’AS Monaco en ce qui concerne le transfert du milieu de terrain de 21 ans.

Dès l’exercice précédent, Aurélien Tchouaméni s’était distingué comme étant une réelle promesse pour le football français de par ses performances avec l’AS Monaco. Du haut de ses 21 ans, le milieu de terrain du club monégasque dispose depuis quelques semaines du statut d’international puisque Didier Deschamps a choisi de lui faire confiance en comptant sur lui et notamment lors du dernier carré de la Ligue des Nations lors de la dernière trêve internationale. Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 à l’ASM, le pensionnaire de Ligue 1 ne serait pas contre un transfert de Tchouaméni dès le prochain mercato estival alors que le Real Madrid cultiverait un intérêt pour Tchouaméni.

Monaco demanderait entre 50 et 60M€ pour Tchouaméni