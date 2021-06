Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Eden Hazard, tout est déjà bouclé !

Publié le 5 juin 2021 à 18h30 par B.C. mis à jour le 5 juin 2021 à 18h43

Malgré deux saisons très décevantes au Real Madrid, Eden Hazard devrait avoir l’occasion de se relancer chez les Merengue, et ce malgré le départ de Zinedine Zidane, l’un de ses principaux soutiens à la Casa Blanca.

Recruté à l’été 2019 pour devenir la nouvelle grande star du Real Madrid une année après le départ de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard vit un véritable cauchemar en Espagne. Freiné par de nombreuses blessures, le Belge de 30 ans n’a disputé que 43 matches depuis son arrivée, avec un bilan famélique de 5 buts et 8 passes décisives, amenant certains observateurs du club espagnol à le considérer comme le plus gros flop de l’histoire du Real Madrid. Il faut dire que Florentino Pérez n’avait pas lésiné sur les moyens pour s’attacher les services de la star de Chelsea en dépensant 115M€, tandis que certaines sources évoquent même la somme totale de 160M€. Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2024, Eden Hazard pouvait compter sur le soutien de Zinedine Zidane, l’un des partisans à sa venue en 2019, mais le Belge devra faire sans l’ancien numéro 10 la saison prochaine puisque c’est Carlo Ancelotti qui s’assiéra sur le banc de touche merengue à la reprise. Le tacticien italien n’a d’ailleurs pas échappé à la question autour du numéro 7 lors de sa présentation cette semaine : « Hazard est un joueur de haut niveau. Il a eu des problèmes de blessures mais je pense qu'il va exprimer son potentiel parce qu'il le veut. C'est la bonne année. »

Hazard ne s’imagine pas partir, et Courtois est sur la même longueur d’onde

La bonne année, Eden Hazard l’espère aussi. Malgré les derniers mois compliqués dans la capitale espagnole, l’ancien Blues n’a pas l’intention de plier bagage malgré les dernières rumeurs parues dans la presse madrilène. « Je ne me vois pas quitter le Real Madrid maintenant. Il me reste encore trois ans de contrat, donc retourner en Angleterre n'est pas une option. Tout le monde sait que mes deux premières années n'ont pas été bonnes, alors je veux d'abord prouver ce que je vaux. Je me connais et je sais que lorsque je serai à 100%, je pourrai aider, je sais ce que je dois faire. C'est mon plan », lâchait-il récemment dans un entretien accordé à Goal España . Interrogé sur la situation de son compatriote à la Casa Blanca , Thibaud Courtois assure également auprès de Sudpresse qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour pour Hazard : « Je suis sûr à 100 % qu'il restera. Il n'a pas envie de bouger. Il n'y a que la presse madrilène qui écrit des choses sur une envie de départ », explique le portier belge. « C'est toujours dommage de voir Eden qui a des problèmes. Je le connais depuis très longtemps et je me souviens les nombreuses fois où on a parlé du Real Madrid en imaginant qu'on pourrait y jouer un jour ensemble. Je sais qu'il a toujours autant envie d'être un joueur important du Real et de permettre au club de gagner des titres. Lors des derniers mois, il a beaucoup travaillé en salle. Désormais, il est en grande forme. Il est affûté physiquement comme jamais. À l'entraînement, je le voyais très efficace et très actif. On voyait l'Eden de l'équipe nationale ou de Chelsea. C'est dommage, cette dernière petite blessure qui est revenue. S'il peut jouer un peu face à la Croatie et être important à l'Euro, ce sera très bien pour la sélection. Mais aussi pour lui et pour le Real lors de la prochaine saison », ajoute Thibaud Courtois.

« Carlo Ancelotti saura qui est Eden Hazard et quel joueur il est »