Mercato - Real Madrid : Pour ces cracks, Ancelotti est sérieusement menacé

Hugo Chirossel

Après avoir officialisé le recrutement d’Endrick, le Real Madrid veut maintenant renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, la cible prioritaire des Merengues se nomme Jude Bellingham. L’international anglais a énormément de prétendants et la Casa Blanca serait également sur la piste d’Enzo Fernandez, mais là encore, la concurrence est rude.

Le Real Madrid prépare l’avenir. Après avoir déniché le successeur de Karim Benzema en la personne d’Endrick, la Casa Blanca souhaite maintenant recruter au milieu de terrain, l’objectif étant d’assurer la relève de Luka Modric et Toni Kroos. Pour ce faire, le Real Madrid a rapidement identifié sa cible prioritaire : Jude Bellingham. L’international anglais de 19 ans impressionne depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund il y a deux ans et demi. Un niveau de performance qu’il a confirmé au Qatar avec l’Angleterre. Mais Jude Bellingham suscite énormément d’intérêt, notamment de la part du PSG et de la Premier League.

Mercato - PSG : Pour contrer Campos, le Real Madrid va lâcher 100M€ https://t.co/C0VnKqt5rA pic.twitter.com/HSAqMP02Dw — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

De la concurrence pour Bellingham

Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs confirmé que le club de la capitale était intéressé, mais Jude Bellingham semblait se diriger vers Liverpool. Sport Bild indiquait il y a quelques semaines qu’il était en pourparlers avancés avec les Reds , même si la tendance semble avoir changé ces derniers jours. D'après El Debate, Hans-Joachim Watzke, directeur exécutif du Borussia Dortmund, préférerait qu’il rejoigne le Real Madrid du fait des bonnes relations qu’il entretient avec Florentino Pérez. La Casa Blanca préparerait son offre qui devrait s’élever à 135M€ bonus compris. En revanche, la concurrence dans ce dossier a forcé les Merengues à envisager d’autres pistes, notamment celle menant à Enzo Fernandez.

Chelsea s’attaque à Fernandez