Mercato - Real Madrid : Pour ce chouchou d’Ancelotti, le ton est donné !

Publié le 13 juillet 2021 à 0h00 par Th.B.

Finaliste malheureux de la Copa America avec la Seleçao, Richarlison ne devrait pour le moment pas signer en faveur du Real Madrid bien que Carlo Ancelotti apprécierait toujours son profil. Explications.

Afin de pallier le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid a rapatrié le 1er juin dernier Carlo Ancelotti, qui avait accompagné le club merengue à sa Décima en 2014. À en croire la presse ibérique, Florentino Pérez aurait d’ores et déjà annoncé la couleur à son nouvel entraîneur. En effet, déterminé à recruter Kylian Mbappé, le président du Real Madrid aurait déjà fait savoir à Ancelotti que la seule recrue estivale sera Mbappé si la porte du PSG venait à s’ouvrir. Sinon, Carlo Ancelotti devra opérer avec l’effectif dont il dispose actuellement. De quoi mettre un terme à la rumeur Richarlison ?

Pas d’arrivée de Richarlison, pour le moment…