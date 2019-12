Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Valverde… La mise au point de Zinedine Zidane !

Publié le 17 décembre 2019 à 13h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid n’a pas réussi à attirer Paul Pogba, cet échec a tout de même permis l’éclosion de Federico Valverde. L’Uruguayen peut-il alors réussir à faire oublier le joueur de Manchester United ? La question a été posée à Zinedine Zidane.

Cet été, le Real Madrid a dépensé plus de 300M€ pour reconstruire son effectif. Toutefois, Zinedine Zidane en voulait encore plus puisqu’il avait fait de l’arrivée de Paul Pogba une priorité. Finalement, le joueur est resté à Manchester United. Un échec pour les Merengue qui a tout de même un aspect positif puisque dans l’entrejeu, Federico Valverde a pu exploser aux yeux de tous, étant désormais indéboulonnable, à 21 ans, dans le milieu de terrain de Zidane.

« Nous avons trouvé Valverde, rien de plus »