Mercato - Real Madrid : Pochettino pourrait jouer un sale tour à Pérez pour cette piste XXL !

Publié le 5 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour concurrencer Karim Benzema, Florentino Pérez penserait à Harry Kane. Cependant, Mauricio Pochettino devrait contrecarrer les plans du président du Real Madrid pour l’Anglais.

Et si Harry Kane débarquait à la Casa Blanca à l’intersaison ? Recherchant un attaquant pour apporter une concurrence à Karim Benzema, Florentino Pérez multiplierait les pistes à l’approche de l’ouverture du mercato estival. Le buteur de Tottenham serait l’un des profils étudiés par le président du Real Madrid qui pourrait cependant connaître une déconvenue dans cette opération à cause d’un certain Mauricio Pochettino.

Kane pourrait se rapprocher de Manchester à cause de Pochettino !