Mercato - Real Madrid : Pochettino aurait tranché pour la succession de Zidane !

Publié le 20 décembre 2019 à 15h00 par T.M.

Alors que le nom de Mauricio Pochettino revient pour prendre la succession de Zinedine Zidane au Real Madrid, l’Argentin aurait pris une grande décision face à l’intérêt des Merengue.

Du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane a regagné un peu de crédit. Proche d’un départ il y a quelques semaines encore, le Français respire un peu plus facilement actuellement. Néanmoins, son avenir reste toujours au centre des interrogations, d’autant plus que Mauricio Pochettino est actuellement libre. Récemment remercié par Tottenham, l’Argentin est très apprécié par Florentino Pérez. Néanmoins, Pochettino semblerait avoir d’autres plans que le Real Madrid.

Manchester City plutôt que le Real Madrid ?