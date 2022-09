Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Florentino Pérez reçoit un message fort du vestiaire

Régulièrement évoqué sur le départ cet été, Marco Asensio est resté au Real Madrid. Mais son avenir n’est pas encore totalement fixé. L’Espagnol est dans la dernière année de son contrat et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Pourtant, le joueur de 26 ans ne serait pas contre étendre son engagement, alors que le FC Barcelone s’intéresse de près à son profil.

S’il était annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Marco Asensio est finalement resté au Real Madrid. Cependant, l’international espagnol n’est pas encore fixé pour son avenir. Son contrat avec les Merengue expire en juin prochain, et il n’a toujours pas allongé son bail pour l’instant. Pourtant, Marco Asensio ne serait pas contre rester quelques années supplémentaires au Real Madrid.

Dans un entretien accordé à la Cadena COPE , Marco Asensio a avoué qu’il aimerait bien prolonger avec le Real Madrid mais que la décision ne lui revient pas vraiment. « J’ai eu l’occasion de partir, oui. Maintenant, signer un nouveau contrat avec le Real Madrid ne dépend pas de moi, puisqu’il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. J’espère que ça arrivera, j’ai toujours été heureux ici. Les rumeurs ? C’est normal, je peux signer en tant qu’agent libre dans quelques mois... » a-t-il expliqué. Parmi les prétendants du joueur de 26 ans, il y aurait le FC Barcelone. L’équipe de Xavi serait intéressée par la situation de Marco Asensio, puisqu’il pourrait débarquer à moindre coût en Catalogne.

