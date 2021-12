Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez va passer à la vitesse supérieure dans ce dossier brûlant !

Publié le 19 décembre 2021 à 12h00 par D.M.

Le Real Madrid devrait prochainement accélérer dans le dossier Vinicius Jr. Le joueur brésilien pourrait prolonger son contrat de quatre ans, soit jusqu'en 2027.

Arrivé en 2018 au Real Madrid en provenance de Flamengo à l’âge de 18 ans, Vinicius Jr a eu du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie et cela s’est ressenti sur le terrain. L’international brésilien manquait de confiance et ne parvenait pas à se montrer efficace devant les buts. Mais depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr connaît un nouveau départ. Le joueur de 20 ans est devenu la nouvelle attraction du Real Madrid et commence à faire les gros titres en Espagne en raison de ses prestations majuscules.

Le Real Madrid va discuter avec Vinicius Jr

Auteur de douze buts cette saison, toutes compétitions confondues, Vinicius Jr est, aujourd’hui, épanoui au Real Madrid, après des débuts délicats, et pourrait prochainement être récompensé. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, les dirigeants espagnols devraient prochainement entamer des discussions avec l’entourage du joueur afin d'évoquer une prolongation. Actuellement lié au Real Madrid jusqu’en 2023, Vinicius Jr pourrait étirer son bail de quatre saisons supplémentaires, jusqu’en 2027.