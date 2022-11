Mercato - Real Madrid : Perez prêt à tenter un transfert colossal pour remplacer Benzema ?

La rédaction

Alors que Karim Benzema a été touché par de nombreux pépins physiques depuis le début de la saison, le Real Madrid n’a pas de joueur pour le suppléer à son poste. Les Merengues pourraient donc chercher à recruter un attaquant, d’autant plus que l’international français est désormais âgé de 34 ans. Dans cette optique, ils suivraient Harry Kane depuis quelque temps maintenant.

Toujours à la recherche de nouveaux talents, le Real Madrid est dans la course pour s’attacher les services d’Endrick. Ce dernier, qui évolue à Palmeiras, est annoncé comme le « nouveau Neymar » et ne manque pas de prétendants, puisque la plupart des plus gros clubs européens, dont le PSG, seraient intéressés.

Les Merengues intéressés par Harry Kane ?

Pour renforcer son attaque, les Madrilènes voudraient aussi recruter Erling Haaland en 2024. Mais ils auraient également une autre idée en tête pour le successeur de Karim Benzema. En effet, d’après Richard Keys, le Real Madrid suivrait depuis longtemps un certain Harry Kane.

« Le Real Madrid l'aime bien depuis des années »