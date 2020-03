Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait un plan anti-PSG dans un dossier chaud !

Publié le 10 mars 2020 à 13h30 par A.M.

Anticipant un éventuel départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid aurait déjà contacté Mauricio Pochettino afin de devancer le PSG qui pourrait également envisager cette piste en cas ce départ de Thomas Tuchel.

L'avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid semble s'inscrire en pointillés. La menace d'une saison blanche plane sur la Casa Blanca , et le technicien français pourrait bien en faire les frais. Dans cette optique, The Independent révélait récemment que Florentino Pérez avait demandé au technicien argentin, libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham, de le tenir au courant si des clubs venaient se renseigner sur la situation. Et pour cause, la direction du Real Madrid afficherait une crainte.

Le Real Madrid craint le PSG pour Pochettino