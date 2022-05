Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va boucler 3 gros dossiers !

Publié le 17 mai 2022 à 0h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid souhaite prolonger certains joueurs, Vinicius, Eder Militão et Luka Modric devraient prochainement signer un nouveau bail avec les Merengue.

Le Real Madrid devrait se montrer très actif dans les prochaines semaines. En effet, Florentino Pérez souhaite toujours renforcer son effectif, et il devrait y avoir beaucoup de mouvement au sein de la Casa Blanca . Toutefois, il ne devrait pas y avoir que des arrivées et des départs. Les Merengue souhaitent également prolonger les contrats de certains joueurs indispensables dans l’effectif, et devraient très rapidement avancer pour trois d’entre eux.

Le Real Madrid avance sur trois prolongations