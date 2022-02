Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a refusé un gros deal pour Mbappé !

Publié le 10 février 2022 à 21h00 par A.C.

Florentino Pérez se serait vu proposer un attaquant très talentueux au cours de ce mercato hivernal, mais il aurait refusé, préférant attendre la fin de contrat de Kylian Mbappé au PSG.

Si au sein du Paris Saint-Germain certains semblent encore y croire, une prolongation de Kylian Mbappé semble des plus improbables. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’attaquant français a déjà un accord de principe avec le Real Madrid, qui l’attend les bras ouverts. En Espagne on assure que le président Florentino Pérez n’aurait plus aucun doute au sujet de l’arrivée de Mbappé et il l’aurait d’ailleurs déjà annoncé en interne. AS a en effet récemment expliqué que Pérez parlerait déjà d’un trio formé par le numéro 7 du PSG, Karim Benzema et le jeune Vinicius Jr.

Le Real Madrid a refusé Vlahović pour Mbappé