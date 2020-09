Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle rencontre au sommet pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 6 septembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que Luka Jovic ne semble toujours pas fixé concernant son avenir, une nouvelle réunion au sommet aurait eu lieu entre son agent et le Milan AC…

Luka Jovic ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Arrivé à l’été 2019 en provenance de l’Eintracht Francfort contre 60M€, l’international serbe n’a jamais réussi à s’imposer du côté de la Liga. Avec 2 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le buteur du Real Madrid n’a clairement pas brillé, et Zinedine Zidane ne sait pas s’il comptera sur lui en doublure de Karim Benzema cette saison. Et une nouvelle réunion au sommet aurait eu lieu dans le dossier…

Le Milan a rencontré Fali Ramadani