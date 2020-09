Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se complique pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 5 septembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Ne rentrant plus dans les plans de Zinedine Zidane, Nacho pourrait quitter le Real Madrid cet été. Proposé au Milan AC, le joueur ne devrait pas suivre son coéquipier Brahim Diaz en Italie.

En grande difficulté financière, le Real Madrid ne se lancera pas dans des dossiers d'envergure cet été et attendra 2021 pour passer à l’offensive. Pour ce mercato estival, le club madrilène veut se concentrer sur les départs et plusieurs joueurs sont placés sur la liste des transferts. Ne rentrant plus dans les plans de Zinedine Zidane, Brahim Diaz a rejoint le Milan AC sous la forme d’un prêt. Son partenaire au Real Madrid Nacho est également annoncé sur le départ, mais ne devrait pas le suivre en Italie.

Nacho proposé au Milan AC