Mercato - Real Madrid : Coup de froid pour ce gros départ ?

6 mai 2022

Sur les tablettes du Milan AC, Marco Asensio réclamerait un salaire trop important pour les Rossoneri, qui ne semblent pas prêts à s’aligner sur ses demandes.

L’avenir de Marco Asensio est flou. En effet, le contrat de l’Espagnol prendra fin en juin 2023, et sa situation suscite l’intérêt du Milan AC. Auteur de 12 buts et 2 passes décisives en 40 matchs avec le Real Madrid cette saison, le joueur de 27 ans a été l’un des Merengue ayant le plus d’impact. Cependant, son temps de jeu pourrait être réduit à cause de l’arrivée de Kylian Mbappé, ainsi que des bonnes performances de Rodrygo, et il pourrait se mettre à la recherche d'une porte de sortie. Alors que l’actuel leader du championnat italien fait de l’attaquant l’une de ses priorités, les deux parties ne seraient pas du tout d’accord concernant le salaire.

Milan ne veut pas offrir le salaire que demande Asensio