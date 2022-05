Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant sur le point d’être bouclé !

Publié le 6 mai 2022 à 15h00 par La rédaction

Désireux de prolonger le contrat de Gavi, le FC Barcelone aurait une réunion avec son agent, Ivan de la Pena, ce vendredi.

Si le FC Barcelone a traversé une saison délicate, il y a quand même quelques satisfactions, notamment Gavi. Intégré à l’effectif professionnel au début de cette campagne, l’Espagnol s’est d’ores et déjà imposé comme l’un des éléments clés du système de Xavi. Apparu à 42 reprises, le crack de 17 ans est le 4ème joueur le plus utilisé derrière Sergio Busquets, Marc-André ter Stegen et Frenkie De Jong, preuve de la confiance qui lui est accordée. Toutefois, le milieu de terrain possède toujours son contrat de jeune et sera libre en juin 2023. Une situation que le Barça pourrait régler dans les prochaines heures.

Une réunion est prévue entre les deux parties