Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 11 décembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Bien qu’il ait été annoncé du côté de West Ham, Eden Hazard n’aurait aucune chance de signer chez les Hammers malgré le fait que le Real Madrid ne fermerait pas la porte à son départ.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le président Florentino Pérez préparerait du lourd sur le marché des transferts pour le Real Madrid. En premier lieu avec la potentielle arrivée gratuite de Kylian Mbappé, ainsi que celle de Paul Pogba sans oublier le gros coup Erling Braut Haaland, qui devrait être disponible pour la coquette somme de 75M€, soit le montant de l’indemnité de son transfert. Le Real Madrid pourrait ainsi être susceptible de dégraisser son effectif afin de faire de place dans le groupe et surtout dans la masse salariale de l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Et au vu des choix du coach italien et de ses problèmes musculaires, Eden Hazard pourrait prendre la porte.

West Ham n’aurait pas l’intention de recruter Hazard !