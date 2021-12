Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La porte est grande ouverte pour cette piste offensive !

Publié le 10 décembre 2021 à 23h10 par Th.B.

En marge du mercato hivernal, l’ASSE pourrait profiter de la fenêtre des transferts afin d’injecter du sang neuf dans un groupe de joueurs à la dérive. Et la piste Folarin Balogun serait à portée de main.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’ASSE pourrait bien être contrainte de se renforcer cet hiver malgré les difficultés financières rencontrées par le club stéphanois. Et pour ce faire, les décideurs des Verts se pencheraient sur le dossier Folarin Balogun. La pépite d’Arsenal âgée de 20 ans serait susceptible d’être un complément offensif supplémentaire à l’effectif de Julien Sablé. The Sun affirmait dernièrement que l’ASSE se montrerait intéressée en coulisse par Balogun. The Athletic confiait dernièrement que les dirigeants stéphanois ouvraient la porte à un départ de Folarin Balogun cet hiver. Et le directeur de la formation des Gunners a en effet confirmé la tendance pour Balogun.

« Il est probable qu'il soit prêté en janvier »