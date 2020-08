Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 10 août 2020 à 22h00 par La rédaction

À la recherche d’une porte de sortie, Luka Jovic avait vu l’AC Milan se retirer des négociations. Toutefois la réalité serait tout autre concernant la position du club italien dans ce dossier.

Arrivé au Real Madrid pour 60M€, Luka Jovic a réalisé une saison très décevante. Auteur de 2 petits buts et d’une passe décisive pour 17 apparitions en Liga, le Serbe n’a pas réussi à s’imposer en Espagne et le club merengue lui chercherait déjà une porte de sortie. Parmi les clubs intéressés par Luka Jovic, il y aurait l’AS Monaco, mais aussi l’AC Milan. Un temps annoncé comme s’étant retiré des négociations, le club italien aurait revu sa position concernant le Serbe et pourrait bien passer à l’attaque cet été.

Son agent pourrait le pousser à l'AC Milan !