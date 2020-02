Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet entraîneur qui justifie son choix de ne pas succéder à Zidane...

Publié le 14 février 2020 à 21h30 par A.D.

Après la démission de Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann aurait pu rejoindre le Real Madrid. Le technicien allemand a expliqué pourquoi il avait préféré décliner l’invitation de Florentino Pérez.

A la fin de la saison 2017-2018, Zinedine Zidane a décidé de quitter le club merengue. Après la démission du technicien français, Florentino Pérez aurait songé à nommer Julian Nagelsmann à la tête de son équipe. Toutefois, le jeune technicien allemand (32 ans) a préféré refuser le challenge madrilène. Lors d’un entretien accordé à l’ Independent , Julian Nagelsmann a expliqué pourquoi il avait recalé le président de la Maison-Blanche .

«Si vous allez au Real Madrid, vous devez déjà être le meilleur»