Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho s’attaque à un cadre d’Ancelotti !

Publié le 4 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Fraichement arrivé à la Roma, José Mourinho serait déjà focalisé sur le mercato et souhaiterait mettre la main sur Marcelo, son ancien joueur du Real Madrid.

Tout juste débarqué à Rome, José Mourinho va passer aux choses sérieuses pour le mercato du club de la Louve. Après une expérience controversée avec Tottenham, le Special One va tenter de reconquérir l’Italie après l’avoir fait avec l’Inter Milan il y a dix ans. Et les ambitions ne manquent pas. A peine arrivé, José Mourinho tenterait déjà de récupérer l’un de ses anciens cadres au Real Madrid…

José Mourinho tente le coup Marcelo