Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho, Guardiola… L’anecdote d’Özil sur son arrivée avortée au Barça

Publié le 10 avril 2020 à 19h30 par T.M.

Alors qu’il souhaitait rejoindre le FC Barcelone à l’été 2010, Mesut Özil a finalement posé ses valises au Real Madrid. A en croire l’Allemand, José Mourinho a été plus convaincant que José Mourinho…

Aujourd’hui à Arsenal, Mesut Özil est bien loin de son niveau affiché au Real Madrid. Sous le maillot merengue, l’Allemand s’était imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, se distinguant notamment par sa qualité de passe. Le joueur d’origine turc a ainsi rendu d’énormes services à la Casa Blanca, qui n’a pas regretté de l’avoir recruté à l’été 2010, quelques semaines après qu’Özil ait brillé avec l’Allemagne à la Coupe du monde. Néanmoins, comme l’a révélé le principal intéressé, c’était plutôt le FC Barcelone qu’il était destiné à rejoindre.

« Mon souhait était de rejoindre le Barça »