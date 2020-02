Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Le clan Ozil lâche une révélation de taille sur son avenir !

Publié le 28 février 2020 à 17h20 par Th.B.

Alors que son ancien coéquipier à Arsenal Mohamed Elneny l’a récemment incité à signer à Fenerbahçe, Mesut Ozil ira au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec les Gunners selon son agent.