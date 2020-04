Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau point de chute identifié pour Layvin Kurzawa ?

Publié le 10 avril 2020 à 16h15 par H.G.

Alors que Layvin Kurzawa sera libre de s’engager où il le souhaite cet été, l’international français serait dans le viseur du Chelsea de Frank Lampard.

Arrivé au PSG en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Layvin Kurzawa devrait quitter le club de la capitale à l’issue de la saison en cours au terme de son contrat. Une prolongation ne serait pas à l’ordre du jour pour le Français de 26 ans, qui s’est trop souvent montré inconstant depuis son arrivée dans la capitale française en plus d’être victime de pépins physiques. Cependant, il faut croire que le latéral gauche natif de Fréjus dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Layvin Kurzawa a en effet été annoncé sur les tablettes du FC Barcelone dernièrement, et un nouveau club serait récemment venu se joindre dans la course à la signature de l’actuel joueur du PSG.

Kurzawa ferait partie des cibles de Chelsea !